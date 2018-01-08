Çin'de motosikletiyle çite çarpan kadın, olay yerinde can verdi



Guangdong eyaletinde yaşanan olayda, yokuş aşağı indiği sırada motosikletinin kontrolünü yitiren kadın, demir çite girdi. Başını sert biçimde çite çarpan kadın, olay yerine hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.