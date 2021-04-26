Cisco CEO: Küresel düzeydeki chip kıtlığı altı ay sürer
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Cisco CEO: Küresel düzeydeki chip kıtlığı altı ay sürer

Cisco CEO: Küresel düzeydeki chip kıtlığı altı ay sürer
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO'su Chuck Robbins, küresel düzeyde etkili olan chip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO'su Chuck Robbins, küresel düzeyde etkili olan chip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen chip kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, chip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok chip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, chip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.

Robbins ayrıca, yarı iletken müşterileri aşırı yüksek talep nedeniyle çoklu sipariş vermekten korktukları için durumun kötüleştiğine ilişkin endişelerini de ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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