CİSAD üyelerinden mağarada keşif çalışması

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) üyeleri, Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Koçyiğit köyündeki mağarada keşif çalışması yaptı.

Balkaya Dağı eteklerindeki mağaradan içeri giren CİSAD üyeleri, başlangıç noktasından itibaren mesafeyi ölçerek ilerledi. 2,5 saatlik zaman zarfında ancak bin 500 metre ilerleyen CİSAD üyeleri, daha sonra mağaranın ikiye ayrıldığını fark ederek, zamanın daralmasıyla geri dönmeye karar verdiler. Dört saat mağarada hareket halinde olan dağcı ekip, dar geçitten tekrar dışarı çıktılar.

TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç,geçen yıl beraberindeki ekipten iki kişiyi mağaranın içine gönderdiklerini belirterek, ancak zaman daraldığından dolayı mağara hakkında fazla inceleme yapamadıklarını söyledi. Ertunç, "Bizde bu yıl tekrar mağarayı incelemek maksadıyla harekete geçtik. Mağaranın ilk bölümü dar ve kayalık bir geçitten ibaret, daha sonra geniş bir alana yayılıyor. Galeriyi takip ederek sulak bölgeye ulaştık, ilerledikçe suyun debisinin çoğaldığını ve gölcükler oluşturduğunu gördük. Balçık bölgenin dışında çok kayalık geçitlerin oluşu, ilerlememize engel oluyordu. Galeri alanı ve yüksekliği 3-4 metreden elli metrelere kadar yükseliyordu. Ana galerinin dışında kısa mesafeli galerilerde bulunuyordu. Bin 500 metre ilerledikten sonra galeri ikiye ayrıldı, biri kısa diğeri çok uzun mesafeli galeriden oluşuyor. Zor geçitlerden ibaret olan mağara, ilerlememizi ve geri dönüşümüzü zorluyordu. Zamanın yetmeyeceğini anlayarak ve dışarıda bizi bekleyen arkadaşların tedirginliğini düşünerek mağara keşfini sonlandırıp geri dönüşe karar verdik. Mağara inceleme keşfimiz toplam dört saat sürdü. Galeri, Balkaya Dağı'nın altından geçiyor. Şu ana kadar son noktasına kimse ulaşamadı. Sonbahara doğru tekrar mağarada incelemeler yapacağız. Son noktasına olaşacak şekilde daha kapsamlı bir keşif yapmayı düşünüyoruz. Mağarada değişik sütunların ve şekillerin hakim olduğu muhteşem manzaranın büyüleyici olduğunu, bu mağaranın ve buna benzer mağaraların keşif yapılması için CİSAD ekibi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bize bu araştırmada yardımcı olan ve rehberlik yapan Mehmet İrez'e teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA