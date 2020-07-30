CİSAD üyeleri Sümbül Mağarası'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi ve Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyesi Naci Ertunç, beraberindeki 17 doğaseverle Sümbül Mağarası'na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi ve Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyesi Naci Ertunç, beraberindeki 17 doğaseverle Sümbül Mağarası'na tırmanış gerçekleştirdi.

TDF Hakkari İl Temsilcisi ve CİSAD üyesi Naci Ertunç, beraberindeki dağcılarla daha önce Derecik ilçesindeki Balkaya ve Hakkari merkezindeki Geçimli Uryentan mağaralarını tespit ettiklerini söyledi. Ertunç, "2019 yılında Sümbül Mağarası'nı tespit ettik ve Hakkari'de mağaracılığın önemli bir konuma yükseltilmesini sağladık. CİSAD'a gönül vermiş 17 doğaseverle Sümbül Mağarası'na faaliyet yaptık. Sütunların, sarkıkların ve dikitlerin çok zengin olduğu mağara adeta doğaseverleri büyüledi. CİSAD üyeleri olarak amacımız, bölgeyi turizme kazandırmaktır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA