CİSAD üyeleri, Nemrut Krater Gölü'nde kamp yaptı

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde kamp yaptı.

Türkiye'nin farklı bölgelerine kamp ve geziler düzenleyen CİSAD, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde iki günlük kamp programı düzenledi.

Etkinliğe katılan 65 doğasever, eşsiz manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle insanları kendine hayran bırakan gölde kano yaptı, doğa yürüyüşlerine katıldı.

Gölün çevresinde yemek yapıp çay demleyen doğaseverler, gece de yaktıkları kamp ateşi etrafında şarkılar söyleyerek eğlendi.

CİSAD üyesi Naci Ertürk, AA muhabirine, dernek olarak 2017'den bu yana düzenledikleri etkinliklerle bölgenin değerlerini turizme kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Nemrut Krater Gölü'nün farklı bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Ertürk, şunları kaydetti:

"İki gündür buradayız. Arkadaşlarımız, gölde kano yaptı, eğlenceli anlar yaşadı. Güzel bir faaliyet oldu. CİSAD adına bu tür faaliyetleri sık sık yapıyoruz. Yaklaşık 65 kişilik bir grupla geldik. Sadece Hakkari değil, Van, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'ten de katılım oldu. Sadece Doğu ve Güneydoğu bölgesinden değil Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi bekliyoruz."

Dernek üyelerinden Kerim Yaşar ise dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölüne düzenledikleri geziye, bir çok ilden doğaseverin katıldığını belirtti.

Doğayla iç içe yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşar, herkesi bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti.

Kaynak: AA