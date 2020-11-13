CISA: "3 Kasım seçimleri Amerikan tarihinin en güvenli seçimleriydi"
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CISA: "3 Kasım seçimleri Amerikan tarihinin en güvenli seçimleriydi"

13.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:47
CISA:

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Kasım'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin Amerikan tarihinin en güvenli seçimleri olduğu belirtildi.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Kasım'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin Amerikan tarihinin en güvenli seçimleri olduğu belirtildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin yankıları sürüyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ve ekibi seçimlerde hile yapıldığını her fırsatta öne sürerken, kritik eyaletlerde itirazlarına devam ediyor.

Trump'ın itirazları ve suçlamaları sonrası, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada CISA'nın yanı sıra bir çok federal ve eyalet yetkilisinin imzası bulunuyor. Açıklamada, "3 Kasım seçimleri Amerikan tarihinin en güvenli seçimleriydi. Şu anda ülke genelinde seçim yetkilileri, sonucu kesinleştirmeden önce tüm seçim sürecini gözden geçiriyor ve iki kez kontrol ediyor" denildi.

Her oy pusulasının kaydının olduğu ve gerektiği takdirde yeniden sayılabileceği belirtilen açıklamada, "Herhangi bir oylama sisteminin oyları sildiğine veya kaybettiğine, oy değiştirdiğine veya herhangi bir şekilde tehlikeye atıldığına dair hiçbir kanıt yoktur" ifadelerine yer verilerek, "Seçimlerimizin süreciyle ilgili birçok asılsız iddia ve yanlış bilgilendirme olduğunu bilsek de, seçimlerimizin güvenliği ve bütünlüğüne son derece güven duyduğumuzdan sizi temin edebiliriz" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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