Çırpan Belediye Başkan Yardımcısı Yanko Topolov Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
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Çırpan Belediye Başkan Yardımcısı Yanko Topolov Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Çırpan Belediye Başkan Yardımcısı Yanko Topolov Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Bulgaristan Ram Trakya Belediyeler Birliği üyesi Çırpan Belediye Başkan Yardımcısı Yanko Topolov, Tekirdağ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Bulgaristan Ram Trakya Belediyeler Birliği üyesi Çırpan Belediye Başkan Yardımcısı Yanko Topolov, Tekirdağ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Trakya Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Topolov'un programı kardeş şehir çalışmaları ve Bulgaristan Uluslararası Forumu ön görüşmelerinin yapıldığı toplantı ile Şarköy ilçesinde başladı.

Daha sonra Topolov, Tekirdağ Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Ticaret Odası (TTSO) ve Asyaport Limanı'nı ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Albayrak, Çırpan Belediyesini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Ogün Kürümoğlu da yaptıkları çalışmalarla bölgedeki ticari, ekonomik kalkınmaya ve turizme önemli katlı sağlamayı hedeflediklerini, bu noktada bölgedeki yerel yönetimler adına birliğin önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

Çırpan Belediye Başkan Yardımcısı Yanko Topolov ise Tekirdağ'ı ziyaret etmekten şeref duyduğunu, 5-6 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'da gerçekleşecek Bulgaristan Uluslararası Ekonomi Forumu toplantısına 4 farklı ülkenin katılım sağlayacağını aktardı.

Çırpan Belediye Başkan Yardımcısı Yanko Topolov Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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