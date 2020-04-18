"Ciro üzerinden kiraya geçilmezse birçok mağaza kapanabilir"
BMD Başkanı Sinan Öncel, AVM'lerin aldıkları kiraların mevcut halde cirolarının yüzde 30 ila 20'sini oluşturduğunu belirterek, AVM'lerin yeni dönemde artık ciro üzerinde kira almaya geçmesi gerektiğini söyledi.
18.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 21:08
BMD Başkanı Sinan Öncel, AVM'lerin aldıkları kiraların mevcut halde cirolarının yüzde 30 ila 20'sini oluşturduğunu belirterek, AVM'lerin yeni dönemde artık ciro üzerinde kira almaya geçmesi gerektiğini söyledi. Öncel, bu yapılmazsa pekçok mağaza kapanabilir uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com