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Ciro Immobile koronavirüse yakalandı

Ciro Immobile koronavirüse yakalandı
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan İtalyan oyuncunun karantina sürecinin devam edeceği ve yarın Venezia ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberler e göre, geçen hafta katıldığı Noel yemeğinin ardından eşinde koronavirüs tespit edilen İtalyan forvet, temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınmış ve takımının Genoa'yı 3-1 yendiği son lig maçında forma giyememişti.

Immobile, bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta 16 gole imza attı.

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AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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