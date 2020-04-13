Ciro endeksleri açıklandı Toplam ciro 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 22,2 arttı.

Toplam ciro 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 22,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı şubat ayında yıllık yüzde 22,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 17,1, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 28,2, hizmet ciro endeksi yüzde 19,8 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı şubat ayında aylık yüzde 1,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,1, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2, ticaret ciro endeksi yüzde 1,8, hizmet ciro endeksi yüzde 1,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA