Ciro endeksleri açıklandı

15.10.2019 10:07

Toplam ciro, 2019 Ağustos döneminde yüzde 2,8 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.



Sanayi sektöründe ciro yüzde 0,1 azaldı



Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı.



İnşaat sektöründe ciro yüzde 18 azaldı



Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı.



Ticaret sektöründe ciro yüzde 6 arttı



Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.



Hizmet sektöründe ciro yüzde 10,1 arttı



Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA