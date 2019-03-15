Ciro Endeksleri Açıklandı

Toplam ciro 2019 Ocak döneminde yüzde 16,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ocak dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Sanayi sektöründe ciro yüzde 19,7 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

İnşaat sektöründe ciro yüzde 26,6 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 10,5 arttı.

Ticaret sektöründe ciro yüzde 11,3 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Hizmet sektöründe ciro yüzde 19,6 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA