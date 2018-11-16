Ciro Endeksi Eylülde Arttı

Toplam ciro eylülde yüzde 32,3 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 49,4 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,4 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 3,5 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı.

TİCARET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 26,2 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 37,1 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

(İHA)