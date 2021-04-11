Ciritte iki birinciliği bulunan genç sporcunun hedefi milli takım ve olimpiyatlar

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Ciritte iki birincilik elde eden 17 yaşındaki Medine Amoca, gözünü milli takıma ve olimpiyatlara çevirdi.

Ciritte iki birincilik elde eden 17 yaşındaki Medine Amoca, gözünü milli takıma ve olimpiyatlara çevirdi.

Beş yıl önce Kilis'te okulundaki sportif yetenek taramasında antrenörü Sercan Yavuz tarafından keşfedilen Medine Amoca, cirit atma branşına yönlendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kariyerini sürdüren genç sporcu, 2019'da Bursa'daki bir şampiyonada elde ettiği birinciliğin ardından bu sene Mersin'deki bir organizasyonda zirvede yer aldı.

"Hedeflerime ulaşmak için çok yoğun çalışıyorum"

Medine Amoca, AA muhabirine, cirite 5 yıl önce başladığını ve ilk şampiyonluğunu 2019'da Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası'nda kadınlar 16 yaş altı kategorisinde elde ettiğini söyledi.

Bu yıl ise şubat ayında Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kış Kupası'nda kadınlar 18 yaş altında 764 puanla şampiyon olduğunu hatırlatan Medine Amoca, katıldığı organizasyonlardan dereceyle dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Medine Amoca, cirit sporuyla uğraşmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak, "Anadolu Yıldızlar Ligi'nde takım olarak Türkiye ikinciliğimiz var. Atmalar şampiyonasında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğüm oldu. İki şampiyonluğum var." diye konuştu.

Aldığı başarılı sonuçlar sonrası hedefinin milli takım olduğunu ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ederek derece elde etmek istediğini belirten Medine Amoca, "Hedeflerime ulaşmak için çok yoğun çalışıyorum. Haftanın belirli günlerinde sabah ve akşam antrenman yapıyoruz. Milli takıma seçilip Avrupa'da derece yapmak istiyorum. Her sporcunun hayalinde olduğu gibi ben de olimpiyatlara katılmak için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Sercan Yavuz: "Dereceler elde edince hedefimizi biraz daha ilerlettik"

Antrenör Sercan Yavuz, sporcusu Medine Amoca ile Türkiye'de birçok derece elde ettiklerini kaydetti.

Cirit atma branşında Kilis'i temsil eden tek sporcunun Medine olduğuna dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Okul seçmelerinde Medine kızımızı seçmiştik. Kolu kuvvetliydi, 'İyi atıcı olur.' dedik. Bizi de çok şükür yanıltmadı. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde ikinci olduktan sonra Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladık. Dereceler elde edince hedefimizi biraz daha ilerlettik. Şimdiki hedefimiz Balkan Şampiyonası ardından da Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Umarım başarılarımız bu şekilde devam eder."

Yavuz, gençlere sporla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Sporcularımız, dersleriyle birlikte spor da yapabileceklerini gösterdi. Gençlerimize, dersleriyle birlikte spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunun için de ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Spor yaparsam ders yapamam düşüncesine kapılmasınlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz