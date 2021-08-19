CİRİTÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN
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CİRİTÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da ata sporu cirit müsabakasında ciritini atıp hızla kendi sahasına dönen İsa Yılmaz (35) rakibinin attığı ciritten kurtulmak için eğilince dengesini kaybedip attan düştü.

ERZURUM'da ata sporu cirit müsabakasında ciritini atıp hızla kendi sahasına dönen İsa Yılmaz (35) rakibinin attığı ciritten kurtulmak için eğilince dengesini kaybedip attan düştü. Sırt üstü yere çakılıp yürekleri ağza getiren ve olaydan şans eseri yara almadan kurtulan Yılmaz, tribündeki izleyicilerin alkışları arasında yeniden atının üzerine çıkıp oyuna devam etti.

Merkez Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında düzenlenen gösteri maçında Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü ile Dadaşkent Atlı Cirit Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği mücadelenin ikinci yarısı oynanırken, yürekleri ağızlara getiren kaza yaşandı. Dadaşkent Atlı Spor Kulübü oyuncusu İsa Yılmaz, rakibine elindeki ciritti attı. Sahasına geri dönmek için atını dört nala süren İsa Yılmaz, kendisine yaklaşan rakibinin attığı ciritten kurtulmak için atın soluna doğru yattı. Bu sırada dengesini kaybeden Yılmaz, attan düştü ve sürüklendi. İsa Yılmaz, kısa süre sonra kendini atın altından kurtardı. Yılmaz, geçirdiği kazaya rağmen tribündekilerin alkışları arasında tekrar atının üzerine binerek arkadaşlarının yanında yerini aldı.

Evli ve 3 çocuk babası İsa Yılmaz bu gibi kazaların maçlarda sıkça yaşandığını belirterek, "Pandemi nedeniyle federasyon cirit müsabakalarını başlatmadı. Biz de kendi aramızda oynuyoruz. Ata sporunu bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Attan düşme her sporcunun başına gelir. Bir daha yerden kalkıp alkışlar arasında ata bineriz" diye konuştu.

CİRİTÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN
CİRİTÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN
CİRİTÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN
CİRİTÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cirit müsabakasında yüreklerin ağza geldiği an! Attan düşen ciritçi ölümden döndü
Cirit müsabakasında yüreklerin ağza geldiği an! Attan düşen ciritçi ölümden döndü
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