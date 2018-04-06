Ciritçilerden Aa'nın 98. Kuruluş Yıl Dönümüne Kutlama

Sivas'ta Önder Atlı Spor ve Cirit Kulübü üyeleri, at üzerinde açtıkları pankartla Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Fatih Mahallesi Merakum mevkisinde bulunan Önder Atlı Spor ve Cirit Kulübü üyeleri, at üzerinde "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açtı.

Kulüp başkanı Zekeriya Toğuş, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiklerini söyledi.

AA'nın doğru, tarafsız yayın ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Toğuş, AA'ya başarı diledi.

Kulüplerinin her faaliyetinde AA'nın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Toğuş, "AA geleneksel sporumuzu tüm dünyaya yaymamızda bir şekilde vesile oluyor, tüm dünyaya sesimizi duyurabiliyoruz. Bunun için de teşekkür ediyorum." dedi.