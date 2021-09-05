Cirit turnuvası sona erdi

- Cirit turnuvası sona erdi Vali Kocabıyık, kazananlara madalyalarını taktim etti Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen 7.Geleneksel Cirit Turnuvası'nda Bir Eylül Atlı Kulübü şampiyon oldu.

- Cirit turnuvası sona erdi

Vali Kocabıyık, kazananlara madalyalarını taktim etti

UŞAK - Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen 7.Geleneksel Cirit Turnuvası'nda Bir Eylül Atlı Kulübü şampiyon oldu. Şampiyon sporcular, Vali Funda Kocabıyık tarafından madalyalarını aldı.

Uşak'ta bu sene 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Cirit Turnuvası, yaklaşık olarak 2 ay önce başladı. 31 takımın yarıştığı turnuvada bugün final maçında Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü ile Ürünköy Altı Cirit Spor Kulübü karşılaştı. Kıyasıya geçen mücadelede Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaşmayı kazandı ve şampiyon oldu. Şampiyon olan ve dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın verdi.

Ayrıca düzenlenen şampiyonluk maçından önce 10 sporcunun katıldığı yarış Mısır Odunu yarışı yapıldı. At sırtında hızla ilerlerken ellerinde bulundurdukları mısır odunlarını yere vurarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki ipin üstünden geçirmeye çalıştı. Dereceye giren 4 sporcuya çeşitli hediyeler taktim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç