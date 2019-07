Cirit müsabakasında çarpışan atlar korkuttu

GELENEKSEL Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen cirit il birinciliği maçlarına çıkan 12 kulübün sporcuları, tribünleri dolduran izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Müsabakada atlarını dörtnala sürerek tüm hünerlerini sergileyen ciritçiler bazen de yürekleri ağza getiren kazalara neden oldu. Müsabaka anında atların çarpışması ise herkesi korkuttu.

Hafta sonları merkez Yakutiye içesindeki cirit sahasında oynanan müsabakalar büyük ilgi görüyor. Ailece gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında 'savaş oyunu' olarak yer alan atlı cirit, Erzurum'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri. 'Yaz-kış' demeden her mevsim oynanması nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin ilk cirit stadyumu da 1986 yılında Erzurum'a yaptırıldı. Müsabakaları, artık diğer spor dallarında olduğu gibi tribünde oturarak izleyen cirit severler, sporcuların elindeki ciridi rakibine vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi 'artistik hareketleri' İspanyollar gibi 'oley' diyerek alkışlıyor.

Ata sporu atlı cirit oyunu bölgede özellikle Erzurum ve Kars'ta büyük ilgi görüyor. Köyde yaşayanlar, ata binmeyi ve cirit atmayı ise çocuk yaşlarda öğreniyor.

Dadaşkent Atlı Spor Kulübü ile Haydarhan Atlı Spor Kulübü'nün kıran kırana geçen maçında ise bir kaza yaşandı. Dadaşkent Atlı Spor Kulübü'nün sporcusu Kurbani Koçak, Haydarhan Atlı Spor Kulübü'nün sahasına giderek elindeki ciriti fırlattı. Rakip takımın ciritçisi Ömer Karcıoğlu, Koçak'ı yakalamak için sahasından atıyla birlikte aniden çıkınca atları hızla çarpıştı. Yürekleri ağza getiren kazada sporcular atların üzerinde kalmayı başardı. Maçı durduran orta hakem yaptığı anonsla sporculardan sağlık durumlarını hakkında bilgi aldı. Kısa sürede kendilerini toparlayan her iki oyuncu müsabaka devam edeceğini belirterek maç kaldığı yeden başladı.

Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte cirit müsabakasını izleyeme gelen İsmail Yeken, "Biz Adıyamanlıyız. Cirit, bizim kültürümüze biraz uzak, bu tatil fırsatını değerlendirmek isterdik" dedi.



