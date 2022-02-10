CİRİT MÜSABAKASINDA BİRBİRLERİNİ VURDULAR, ARDINDAN DAVUL-ZURNA EŞLİĞİNDE GÖBEK ATTILAR

SELİM, KARS (DHA) - KARS'ta, 5 kulübün katıldığı özel turnuvada sporcuların, 'Kara cirit' dedikleri kuralsız oynanan gösteri maçında sergiledikleri performansla nefesleri kesti. At üstünde eliyle bir mızrak gibi fırlattığı ciridi rakibine isabet ettirmeye çalışan sporcular, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Yaklaşık 3 saat süren turnuva maçlarında birbirlerine acımasızca vuran gençler, daha sonra çalan davul zurna eşliğinde izleyicilerle birlikte halay çekip, göbek attı.

Selim ilçesinin Kekeç köyünde oynanan cirit müsabakasına Başköy Allahu Ekber Dağı Atlı spor Kulübü, Koşapınar Köyü Atlı spor Kulübü, Darboğaz Köyü Atlı spor Kulübü, Akçakale Köyü Atlı spor Kulübü ve Kars Kafkas Atlı spor Kulübü katıldı. Eleme usulü oynan kuralsız gösteri maçlarını, büyük bir dikkat ve heyecanla izleyen cirit severler, hop oturup hop kalktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceyi bulduğu gösteri maçında puanlama olmaması nedeniyle turnuvaya katılan kulüplerinin sporcuları oynanan dostluk maçında izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Dört nala sürdükleri atlarıyla yaklaştıkları rakiplerine ellerindeki ciritleri bir mızrak gibi fırlatarak vuran sporcular, maç bitimiyle birlikte atlarından inip sahanın ortasında birbirlerini tebrik ettikten oyuncular izleyicileri de aralarına alarak çalan davul zurna eşliğinde halay çekip, göbek attı.

Sahada yaşananların sahada kaldığını söyleyen Başköy Allahu Ekber Dağı Atlı spor Kulübü Başkanı İlhami Yıldız, "Bu spora gönül veren köylüler yıllardır yaz-kış, kar-çamur demeden ata sporumuz olan ciritti oynayarak yaşatır ve gelecek nesillere aktarır. Her hafta bir köyde yapılan maçlar oldukça zevkli geçer. Sahada birbirlerine acımadan vuranlar maç bitiminde birbirine tebrik eder ve birlikte halay çeker. Her türlü havada ciritti oynarız. Bu öyle bir tutku ki yaşayan bilir. Maç bitiminde çalan davul zurna ile atlarından inen rakip sporcular izleyicileri de aralarına alarak halay çekip göbek attıktan sonra evinin yolunu tutar" diye konuştu.

SAVAŞ OYUNU

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında 'savaş oyunu' olarak yer alan cirit, Kars'ın özellikle Selim ilçesi ve köylerinde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri olarak günümüzde yaşatılıyor. Ata sporu cirit bölgede özellikle Erzurum, Kars, Erzincan ve Bayburt'ta büyük ilgi görüyor. Köyde yaşayanlar, at binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor. 'Yaz-kış' demeden her mevsim oynanan cirit müsabakalarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Sporcuların rakibini vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi 'artistik hareketleri' izleyiciler tarafından alkışla karşılık buluyor.