Cirit müsabakasında birbirlerini vurdular, ardından göbek attılar
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Aziziye, Erzurum, Ilıca, Güncel

Cirit müsabakasında birbirlerini vurdular, ardından göbek attılar

ERZURUM'da, Şengel ve Sancak Atlı Spor kulüplerinin sporcuları, 'Kara cirit' dedikleri kuralsız oynanan gösteri maçında gösterdikleri performansla nefesleri kesti.

12.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:53
Cirit müsabakasında birbirlerini vurdular, ardından göbek attılar

ERZURUM'da, Şengel ve Sancak Atlı Spor kulüplerinin sporcuları, 'Kara cirit' dedikleri kuralsız oynanan gösteri maçında gösterdikleri performansla nefesleri kesti. At üstünde eliyle bir mızrak gibi fırlattığı ciridi rakibine isabet ettirmeye çalışan sporcular, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Yaklaşık 1,5 saat süren özel maçta birbirlerine acımasızca vuran gençler, daha sonra çalan davul zurna eşliğinde halay çekip, göbek attı.

Merkez Aziziye ilçesinin Ilıca Mahallesindeki cirit sahasında, Şengel ve Sancak Atlıspor kulüpleri arasında yapılan gösteri maçını, büyük bir dikkat ve heyecanla izleyen cirit severler, hop oturup hop kalktı. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında 'savaş oyunu' olarak yer alan cirit, Erzurum'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri olarak günümüzde yaşatılıyor. Ata sporu cirit bölgede özellikle Erzurum ve Kars'ta büyük ilgi görüyor. Köyde yaşayanlar, at binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor. 'Yaz-kış' demeden her mevsim oynanan cirit müsabakalarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Sporcuların rakibini vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi 'artistik hareketleri' İspanyollar gibi 'oley' diyerek alkışlıyor.

Gösteri maçında puanlama olmaması nedeniyle Şengel ve Sancak Atlı Spor Kulüplerinin sporcuları oynanan dostluk maçında izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Dört nala sürdükleri atlarıyla yaklaştıkları rakiplerine ellerindeki ciritleri bir mızrak gibi fırlatarak vuran sporcular, maç bitimiyle birlikte atlarından inip sahanın ortasında rakip oyuncularla birlikte çalan davul zurna eşliğinde halay çekip, göbek attı.

Sahada yaşananların sahada kaldığını söyleyen Sancak Atlı Spor Kulübü sporcularından Muhammed Sarıca, "Sahanın içinde olan sahada kalır. Ama sahanın dışında hepimiz can, ciğeriz. Kendi imkanlarımızla ata sporumuz ciritte sahip çıkıyoruz. Maçlarımız çok zevkli ve heyecanlı geçiyor. İzleyiciler arasında zaman zaman kadınlarda oluyor. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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Manşet

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