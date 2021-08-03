Cirit atmada Eda Tuğsuz finale kaldı

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda cirit atmada mücadele eden Eda Tuğsuz, elemeleri geçerek finale kaldı.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda cirit atmada mücadele eden Eda Tuğsuz, elemeleri geçerek finale kaldı.

2017 yılında 60,98'lik derecesi ile 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritci olan Eda, Tokyo'da eleme atışları sonunda 2'nci hakkında 62.31 metre atarak 5'inci oldu ve finale yükseldi.Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'nda cirit atma final barajının 63 metre olduğu elemeler B serisinde yarıştı. Tuğsuz, ilk hakkında faul yaptı. İkinci hakkında 62.31 metre atan milli atlet, 5'inci olarak finale kaldı. İlk defa olimpiyatlara katılan Eda Tuğsuz, 6 Ağustos'ta finallerde yarışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata