Cirit atları derelerde yıkanıyor KARS'ın Selim ilçesinde yaşatılan ata sporu ciritte sahaya çıkan atlar, sıcaktan etkilenmemeleri için sahipleri ve seyisler tarafından akarsularda yıkanıp rahatlatılıyor.

Ciridin merkezi Selim ilçesinin bazı köylerinde yaz-kış atlar sahalarda koşturuyor. Bulunan her düzlük arazide ciritçilerin müsabaka yaptığı köylerde atlara büyük özen gösteriliyor. Müsabaka dışındaki zamanlarını ahırlarda geçiren atları yaz aylarında sıcaktan korumak isteyen ciritçiler, onları derelerde serinletiyor.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü üyeleri, Selim ilçesine bağlı Kekeç köyündeki atlarını sıcaktan korumak için 3 kilometre uzaklıktaki dereye götürüyor. Seyisler tarafından dereye sokulan atlar bir süre suda yürütülüyor. Dere içinde koşan atlardan bazıları suya dalınca üzerindeki binicisi zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yürüyüş ve bir süre yapılan koşunun ardından seyisler atları şampuanlarla yıkayıp temizliyor. 'ATLARA İYİ BAKACAKSIN Kİ ONLAR DA SANA İYİ BAKSIN'Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, ahırda besledikleri atların hamlığını almak için suda yıkadıklarını ve böylelikle rahatlamalarını sağladıklarını ifade etti. Başkaya, "At sevdamız çocukluktan bu yana var. Onlarsız yapamıyoruz. At sevdamız bitmez bir sevdadır. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.Seyis Kenan Tepe de, "Ata iyi bakacaksın ki at da sana iyi baksın. Onları bakımsız bırakmamalıyız. Bizler yaz mevsiminde sık sık atlarımızı akarsuya getirip burada şampuanla tertemiz yıkıyoruz. Saçlarını tımar ediyor vücutlarını ellerimizle yıkıyoruz. Atları yıkamamız onları da keyiflendiriyor" diye konuştu.

Dere içinde sürdüğü atın dalmasıyla birlikte suya gömülen Ferman Ahmet İğrek ise atlara bakmanın, onları yıkamanın keyif verici olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA