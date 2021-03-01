Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu

01.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:48
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu

KARS'ta cirit atı 'Poyraz' müsabaka öncesi ahırdan çıkar çıkmaz karların üzerine yuvarlandı.

KARS'ta cirit atı 'Poyraz' müsabaka öncesi ahırdan çıkar çıkmaz karların üzerine yuvarlandı. O anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde cirit atı 'Poyraz'ın, şaha kalktığında ön ayaklarını birbirine vurması, ilginç görüntüler oluşturdu. Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü'nün meşhur atı 'Poyraz', karların üzerinde uzun süre yuvarlandı. Kulüp Başkanı Selçuk Başkaya, atının karda oyun oynamayı çok sevdiğini ve böylelikle rahatladığını belirtti.


Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Burcu Kıratlı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 10:47:45. #1.16#
title