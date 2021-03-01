Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
01.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:48
KARS'ta cirit atı 'Poyraz' müsabaka öncesi ahırdan çıkar çıkmaz karların üzerine yuvarlandı.
KARS'ta cirit atı 'Poyraz' müsabaka öncesi ahırdan çıkar çıkmaz karların üzerine yuvarlandı. O anlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde cirit atı 'Poyraz'ın, şaha kalktığında ön ayaklarını birbirine vurması, ilginç görüntüler oluşturdu. Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü'nün meşhur atı 'Poyraz', karların üzerinde uzun süre yuvarlandı. Kulüp Başkanı Selçuk Başkaya, atının karda oyun oynamayı çok sevdiğini ve böylelikle rahatladığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK