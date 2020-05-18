Çırılçıplak havuza girdi, mahalle zor anlar yaşadı
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Çırılçıplak havuza girdi, mahalle zor anlar yaşadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin yağmur suyuyla dolu havuzuna çırılçıplak giren Rus uyruklu erkek turist site sakinlerine zor anlar yaşattı.

Çırılçıplak havuza girdi, mahalle zor anlar yaşadı
18.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:47

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin yağmur suyuyla dolu havuzuna çırılçıplak giren Rus uyruklu erkek turist site sakinlerine zor anlar yaşattı. Alkolü olduğu tespit edilen turist vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi 105. Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Alkol aldıktan sonra yarı çıplak şekilde bir süre yaya olarak dolaşan 26 yaşındaki Yuri K. isimli Rus erkek turist, daha sonra sitenin bahçesine girdi. Alkolün etkisiyle kendini kaybeden Yuri K., üzerindeki baksırı çıkararak çırılçıplak yağmur suyuyla dolu havuza girdi. Çırılçıplak giren Rus şahısın havuza girdiğini gören site sakinleri duruma tepki gösterdi. Bu esnada bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde erkek turistin ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılarak üstü tekrar giydirilen Yuri K.'nin durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler, alkolü Yuri K.'yi işlemlerinin ardından ekip otosuyla adresine götürdü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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