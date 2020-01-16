Çırılçıplak havalimanında gezen kadın güvenliği alarma geçirdi, gözaltına alındı
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Uluslararası Havalimanı'nda bir kadın bikinisini çıkarıp çıplak bir şekilde havalimanında dolaşarak güvenliği alarma geçirdi. Gözaltına alınan kadının ise akli dengesinin yerinde olup olmadığı incelenecek.
Amerika'nın Florida eyaletinde bir yolcu tarafından kameraya kaydedilen görüntü 'bu kadarı da pes' dedirtti. Görüntüde adı belirtilmeyen kadın, bagaj teslim alanında yürürken iç çamaşırlarını çıkarıp yürüdü.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE Mİ?
İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan habere göre; çırılçıplak soyunan kadın gözaltına alındı. Herhangi bir suçlama yöneltilmeyen kadının akli dengesinin kontrol edileceği öğrenildi. Miami Polisi, kadının "paranoya" belirtileri gösterdiğini açıkladı.