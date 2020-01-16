Çırılçıplak havalimanında gezen kadın güvenliği alarma geçirdi, gözaltına alındı

16.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:19

Amerika'nın Florida eyaletinde bir yolcu tarafından kameraya kaydedilen görüntü 'bu kadarı da pes' dedirtti. Görüntüde adı belirtilmeyen kadın, bagaj teslim alanında yürürken iç çamaşırlarını çıkarıp yürüdü.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE Mİ?

İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan habere göre; çırılçıplak soyunan kadın gözaltına alındı. Herhangi bir suçlama yöneltilmeyen kadının akli dengesinin kontrol edileceği öğrenildi. Miami Polisi, kadının "paranoya" belirtileri gösterdiğini açıkladı.