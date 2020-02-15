CIRIEC toplantısına 25 ülkeden bilim insanları katıldı

15.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:48

Türkiye 'den bazı kooperatif örgütlerin de üyesi bulunduğu Uluslararası Kamu, Sosyal ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi'nin (CIRIEC) genel kurul toplantısı İstanbul Gelişim Üniversitesi 'nde (İGÜ) gerçekleşti.

İGÜ'nün Türkiye komitesini oluşturduğu, bir sivil toplum kuruluşu olan CIRIEC uzmanlardan ve akademisyenlerden meydana geliyor. Liberal piyasa ekonomisinin alternatifi olabilecek bir kamu, sosyal veya kooperatif ekonomisi yaratmayı amaçlayarak bilimsel çalışmalar ve profesyonellerle iş birliği yapıyor, ayrıca çeşitli Avrupa Birliği projeleri yürütüyor.

1947 yılında Belçika'da kurulan ve sosyal ekonomi ile ilgili uluslararası bilimsel bir kuruluş olan CIRIEC her yıl çeşitli ülkelerde alt gelir gruplarına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla toplantılar düzenliyor.İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, 25 ülkeden bilim insanlarının toplantıya katıldığını ve alt gelir gruplarının nasıl üst gelir grubuna dönüştürüleceğini tartıştıklarını ifade etti.

"KADIN KOOPERATİFLERİNE YÖNELİK BELGESEL ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden Dr. Aysun Kaya Deniz Ciriec Türkiye Milli Komite Üyesi olduğunu belirterek toplantı ile ilgili bilgi verdi ve şunları söyledi: "Üniversitemiz bünyesinden sosyal ekonomi, sosyal devlet ve kamu ekonomisi üzerine çeşitli akademik çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu toplantımız için Türkiye'deki kadın kooperatiflerine yönelik bir belgesel çekimi gerçekleştirdik. 6 farklı ilçede 10'dan fazla kadın ile görüşerek Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin önemi ve onların ürettikleriyle aile bütçelerine nasıl katkıda bulunduklarını gözler önüne serdik. Bizim CIRIEC Türkiye Milli Komite Üyeleri olarak amacımız özellikle üniversite öğrencileri başta olmak üzere sosyal ekonomi, kamu ekonomisi ve sosyal devlet kavramlarının öneminin altını çizmektir."

"25 ÜLKEDEN BİLİM İNSANLARI KATILDI"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç da CIRIEC'in sosyal ve kamu alanında projeleri inceleyen ve destekleyen bir kuruluş olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak biz anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesinden hareket ederek sosyal ekonomi ve kamu ekonomisi konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmek ve bilimsel çalışmaları desteklemek istiyoruz. Bu CIRIEC'in üniversitemizde düzenlediği ikinci toplantı. Şu anda 25 ülkeden çeşitli bilim adamları katılıyorlar ve gelecek sene yapılacak kongrenin ön hazırlığı niteliğinde bazı başlıklar üzerinde çalışıyoruz. CIRIEC ana teması sosyal ekonomi, kamu ekonomisi ve kooperatifler. Alt gelir gruplarının nasıl üst gelir grubu veya orta gelir grubuna dönüştürüleceği, üretim ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı üzerinde duruluyor. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki alt gelir gruplarının giderek daha alt dilimlere indiği görüldüğünden dolayı bunlar üzerinde bilimsel çalışma yoluyla bunların gelir düzeylerini arttırma, aralarında dayanışma kurma ve sosyal devlet ilkesini tüm ülke çapına yaygınlaştırma arzusundayız."

Ciriec Genel Müdürü ve Liege Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Bernard Thiry ise İstanbul'a yeniden gelmiş olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu toplantıyı çok enteresan buluyorum. Çok ilginç fikir alışverişleri yapmak, dünyanın dört bir yanından gelmiş CIRIEC Ulusal bölümleri arasındaki bu tartışmaları yapıyor olmak çok değerli."

"CIRIEC, ÇEVRE KİRLİLİĞİ, YOKSULLUK, GÖÇ VE KADINLARIN EKONOMİK BAĞIMSIZLIKLARINI KAZANMASI GİBİ KONULARDA FAALİYETTE BULUNAN BİR KURULUŞ"

İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş ise, "Sosyal ekonomi dediğimiz CIRIEC'in ev sahipliğini yaptığımız kuruluşun ilgilendiği şey hem özel sektörün hem de devletin üretim yaparken yetemediği noktalarda devreye girmek piyasanın ve devletin başarısız olduğu noktalarda devreye girmek, alternatifler üretmeye çalışmak, bunları entelektüel olarak tartışmak. Dolayısıyla çevre kirliliği, yoksulluk, göç, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanması gibi konularda özellikle faaliyette bulunan uluslararası bir kuruluş" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul