Cırgalan Mahallesi'nde Modern Dönüşüm

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sivas Yolu üzerinden başlayıp, tren yolu menfezine bağlanan kanal boyu dere ıslahı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak çevre düzenlemesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Şehrin altyapısını da geleceğe hazırlayan Başkan Çolakbayrakdar, "Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerden bir tanesi de bölgemizin sınırları içerisinde bulunan taşkın kanallarının ıslah edilmesidir. Bu taşkın kanalları, herhangi bir olumsuzluk durumunda felaketleri önlüyor. Daha güzel bir çevre oluşturmak ve bölgede yaşayan hemşehrilerimizin sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için bu alanların ıslahını, mevcut kanalların rutin olarak bakım ve temizliğini yapıyoruz. Kanal çalışmamızın yanı sıra mahallemize bir de park kazandıracağız. Yapılan çalışmaların şimdiden ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yepyeni bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ