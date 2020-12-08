Circle CEO: Biden yönetimi kripto paraları destekleyecek

ABD merkezli uçtan-uca ödeme sistemleri ve dijital para sistemleri şirketi Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Ocak ayında kuracağı yeni hükümetinin, kripto paraların "destekleyicisi" olacağını söyledi.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Allaire, Biden yönetiminin ABD'de, kripto para sistemlerine ilişkin gelişmelerin hızlandırılmasına dayalı yapısal dönüşümlere odaklanacağını ve bunun da ülkeyi daha rekabet edebilir düzeye yükselteceğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, G7 ülkelerinin ekonomi bakanları ve merkez bankası başkanlarının çevrimiçi toplantısına katılmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Bakanlık sözcüsü de, G7 ülkelerinin, dijital para birimlerine ilişkin düzenlemelerini desteklediklerini söyledi.Bakanlık açıklamasına göre, G7 ülkelerinin yetkilileri, kripto varlıklarının ve diğer dijital varlıkların kötü amaçlarla ve yasadışı faaliyetler için kullanılmalarını önleme çalışmalarına yönelik devam eden çalışmaları da tartıştılar.Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.97 düşüşle 19,010.22 dolara düşse de, Mart ayından bu yana yüzde 165 yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı