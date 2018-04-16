Çırçır Mahallesi Tapularına Kavuşacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı bir programda, Çırçır Mahallesindeki tapu müracaatlarının alınmaya devam ettiğini söyledi.

Başkan Aydın Çırçır Mahallesi'nde oturan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Çırçır Mahallesinde, özellikle o bölgede yoğunlaşmış vakıf parsellerindeki gecekondu sahipleri var. Orada 2000 yılından sonra parsel sahipleri tapularını alamıyorlardı. Biz girişimlerimiz neticesinde kanun çıkarttık.Önce bu tarih 2003 yılına çekildi. Şimdi 2014 yılına kadar bu tarih geliştirildi. Dolayısıyla her zaman söylüyorum; bu durumdaki vatandaşlarımız bize, Eyüpsultan Belediyesine müracaat etsinler.Yani vergi kayıtları, elektrik, su makbuzları, ilgili evraklarla beraber. Hatta Tapu Tahsis belgeleri varsa bize başvursunlar. Biz onların hepsini toparlıyoruz, biriktiriyoruz. Milli Emlak ile yaptığımız görüşmede, vakıflarla yaptığımız görüşmede, bu dosyaları bize tek tek değil toplu olarak gönderin dediler.Biz vatandaşlarımızdan aldığımız belgeleri topluyoruz. Müracaatları alıyoruz. Toplu olarak gönderip takası sağlayacağız. Takas olmuş, olanları alıp vatandaşımıza satacağız"

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar"

Vatandaşların mağduriyet yaşamayacağının altını çizen Başkan Remzi Aydın, "Vatandaşlarımız dolayısıyla bu konuda müsterih olsunlar. Herhangi bir mağduriyet kesinlikle olmayacak. İnşallah bu sene çok ciddi bir şekilde bu sorunu temizlemiş olacağız. Ben müracaat etmemiş olan vatandaşlarımız varsa zaman kaybetmeden müracaat etsinler diyeceğim"dedi. Rayiç bedelinin iki katından satış yapılacağını belirten Başkan Remzi Aydın, şu şekilde devam etti;"Bu konularla ilgili gelen bir soru var. 'Alacağız ama kaç paradan alacağız' diyorlar. Yüksek fiyatlar yok. Rayiç beyan değerinin en az 2 katı olmak şartıyla, tıpkı geçmişte olduğu gibi.

Sokak rayiç bedeli ne ise onun 2 katı olarak biz vatandaşımıza satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız 3 bin, 4 bin gibi rakamlara inanmasınlar. Bir an önce bize müracaatlarını yapsınlar. ve çözmemizi beklesinler" - İSTANBUL