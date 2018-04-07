Çırçır Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Çırçır Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı bir programda, Alibeyköy Çırçır Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm sorusu gündeme geldi.

İlçe genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarından söz eden Başkan Remzi Aydın, "Kentsel dönüşüm olacak yerlerimiz belli. Bir tanesi Yeşilpınar'da Pınar Camii'nin sol tarafındaki Sağlık sokak ve civarındaki yerlerimiz, ikincisi Akşemsettin Öğretmenler Blokları ve altındaki gecekondu bölgelerimiz olacak, üçüncüsü İslambey. TOKİ yürüttü bu projeyi. Dördüncüsü Karadolap'ta Saya Yokuşu'nun sol tarafında bulunan 45 ada dediğimiz yerde olacak. Onun dışında Çırçır Cami'si ve arkasında bir kentsel dönüşüm çalışmamız oluyor" dedi.

Başkan Aydın, "Son aşamalara geldik, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle son mutabakatları yapıyoruz. İlk etapta bu bölgelerimizde bir kentsel dönüşüm çalışması. Bunlar kamu eliyle yapılacak olan çalışmalar. Onun dışında özel sektörün vatandaşlarımızla anlaşarak yaptığı çalışmalar hariç" diye konuştu. - İSTANBUL