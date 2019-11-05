Çırçır fabrikasında korkutan yangın: Tonlarca pamuk kül oldu

05.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:42

Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 10. kilometresinde bulunan Casım Yıldız'a ait çırçır fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Alevlere teslim olan fabrikada balyalar şeklindeki preslenmiş tonlarca pamuk kül oldu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonra yangını kontrol Altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken bir yandan da iş makineleri ile yanmamış pamukların tahliyesi yapılıyor. Yangına ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA