Çıray: İyi Parti'nin En Büyük Projesi, Yıkılmış Anayasal Devleti Yeniden İnşa Etmek

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "İYİ Parti'nin en büyük projesi mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı, hukukun üstünlüğüne dayalı, yıkılmış olan Anayasal Devleti yeniden inşa etmektir" dedi.

İYİ Parti Balıkesir İl Kongresi, Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın katılımı ile yapıldı. Ekilmiş Düğün Salonu'nda gerçekleşen genel kurula, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, parti yöneticileri, üyeler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Genel Kurul'da Çıray, üyeler tarafından Divan Başkanı, Ok ise Divan Üyesi olarak seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda açılış konuşmasını İl Başkanı Nedim Tuna yaptı. Tuna'nın ardından Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da bir konuşma yaparak, Genel Başkanları Merak Akşener'i 2019 yılında Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.

'SURİYE'NİN REJİMİ TÜRKİYE'NİN MESELESİ DEĞİLDİR'

Konuşmasında Suriye'de yürütülen operasyona değinen İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, TBMM Genel Kurulu'nda Suriye operasyonuyla ilgili yaptığı konuşmayı hatırlattı. Çıray, "Ne yapmak istiyorsunuz? Suriye'ye demokrasi götürmek istiyorlarmış. Türkiye'ye demokrasi getirdin de Suriye'ye mi götüreceksin? Suriye'ye götürdün de Irak'a mı götüreceksin? Irak'a götürdün de Arabistan'a mı götüreceksin? 'Suriye'nin rejimi Türkiye'nin milli meselesi değildir. Milli meselemiz olmayan bir konuda bir tek evladımız şehit olursa cinayettir' dedik. İyi Parti siyasi ve milli ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. İyi Parti'yi kuranlar tarihe saygıdeğer siyasetçiler, insanlar ve kahramanlar olarak geçecek. Yeni kurulmış 4,5 aylık bir parti burada bu kongreyi yapıyor" diye konuştu.

'7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE MİLLETİN MESAJI ALINMADI'

7 Haziran genel seçimlerinden çıkan sonucu siyasetçilerin anlayamadığını söyleyen Çıray konuşmasını şöyle sürdürdü:

"7 Haziran'dan yapılan seçimlerden sonra bırakın hükümet kurmayı, eğer siyaset ve siyasetçi halkın mesajını alıp sadece meclis başkanını seçebilseydi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yoktu. Seçimlerin olduğu akşam bir takım siyasiler milletin mesajını yok farzetti. Televizyonlara çıkıp yeniden seçim istediler. 'Sen bana inanmaz mısın?' dedi millet, 35-40 gün sokaklarda gezer misin dedi. Seni tekrar muhalefet yapıyorum dedi. Milletin mesajı siyasetçi ve iktidar tarafından alınmadı. Milletin mesajı alınmış olsaydı bugün seçim konuşuyor olmayacaktık. Belki de şehitler vermiyor olacaktık. Bugün belki küstüklerimizle barışmış olacaktık. Ekonomi rehin edilmiş olmayacaktı. Bugün belki Reza Zarraf, Türkiye'de yargılanacak ve Amerika tarafından tehdit edilmeyecektik. Bugün burada Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiriyorum, ama milletin sesini duymayanları da size şikayet ediyorum."

'ANAYASAL DEVLETİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

"İYİ Parti bir ihtiyaçtan ortaya çıktı" diyen Çıray, "Partileri kurabilirsiniz. Partileri kurarsanız da parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Parti kurunca yürümesi lazım. Partiyi kurup, 40 kişiden dilekçe alıp İçişleri Bakanlığı'na verirseniz kurulur. Ama Milletin kendisi partiyi kuruyorsa bu salon gibi olur. Bize proje soruyorlar. Her konuda çalışmalarımız var, merak etmeyin. Ama size en büyük projemizi açıklamak istiyorum. İYİ Parti'nin en büyük projesi mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı, hukukun üstünlüğüne dayalı, yıkılmış olan Anayasal Devleti yeniden inşa etmektir. Geri dönmek değildir. Güçlendirilmiş parlamanter sistemi, çağdaş dünyaya uyum sağlayacak şekilde, 12 Eylül Anayasasın tümünü yok farz ederek, yeniden getirerek Türk Milletinin önüne koymak bu partinin en büyük misyonudur" diye konuştu.

Çıray'ın konuşması ardından mevcut başkan Nedin Tuna'nın başkanlığında hazırlanan tek liste ile seçimlere gidildi. Tuna ve ekibi yeniden göreve getirildi. - Balıkesir