Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisindeki Çıralı - Yanartaş Mola Noktası ve Tur Güzergahı Kapı Girişi ve Büfe İşletmeciliği işi ile birlikte şartname ekinde yer alan onaylı vaziyet planında yer alan Tanıtım Birimi(TB)nin ve alan düzenlemeleri(peyzaj) için hazırlanacak Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinin onaylanmasından sonra Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinde yer alan yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin (peyzaj) yapılarak işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin; 2886 Sayılı Kanunun 35. maddesi, ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin uyarınca "Kapalı Teklif" usulü ile yapılacaktır. İhale; Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa/ ANTALYA adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 3'üncü katında yer alan Feridun KAYA Toplantı Salonunda (Orman Bölge Müdürlüğü sitesi içi) 28. 09. 2021 Salı Günü Saat: 11. 00'de yapılacaktır.

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