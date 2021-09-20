Çıralı-Yanartaş Mola Noktası ve Tur Güzergahı Kapı Girişi ve Büfe İşletmeciliği işi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çıralı-Yanartaş Mola Noktası ve Tur Güzergahı Kapı Girişi ve Büfe İşletmeciliği işi

Habermetre - Haberler | Toplum
Çıralı-Yanartaş Mola Noktası ve Tur Güzergahı Kapı Girişi ve Büfe İşletmeciliği işi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisindeki Çıralı - Yanartaş Mola Noktası ve Tur Güzergahı Kapı Girişi ve Büfe İşletmeciliği işi ile birlikte şartname ekinde yer alan onaylı vaziyet planında yer alan Tanıtım Birimi(TB)nin ve alan düzenlemeleri(peyzaj) için hazırlanacak Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinin onaylanmasından sonra Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinde yer alan yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin (peyzaj) yapılarak işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin; 2886 Sayılı Kanunun 35. maddesi, ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin uyarınca "Kapalı Teklif" usulü ile yapılacaktır. İhale; Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa/ ANTALYA adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 3'üncü katında yer alan Feridun KAYA Toplantı Salonunda (Orman Bölge Müdürlüğü sitesi içi) 28. 09. 2021 Salı Günü Saat: 11. 00'de yapılacaktır.

İhale ilanı duyurusunu görüntülemek için tıklayınız...

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Özdemir Burak Yamantürk
Spor Muslera Burak Elmas Burak Yılmaz Domagoj Vida Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çıralı-Yanartaş Mola Noktası ve Tur Güzergahı Kapı Girişi ve Büfe İşletmeciliği işi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:33:50. #1.17#