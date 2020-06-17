Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı, yüzde 100 arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı, yüzde 100 arttı

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü Çıralı sahilinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Deniz Kaplumbağası Etkinliği', koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapıldı.

Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı, yüzde 100 arttı
17.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:29

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü Çıralı sahilinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Deniz Kaplumbağası Etkinliği', koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapıldı. Etkinlikte konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, 2019'a göre yuva sayısında yüzde 100'ün üstünde artış olduğunu, bu yıl ilk kez etiketleme işlemine başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyaca ünlü plajları arasında gösterilen Kemer'e bağlı Çıralı sahilinde, 2018 yılında başlatılan 'Deniz Kaplumbağası Etkinliği'nin 3'üncüsü düzenlendi. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi tarafından gönüllülük esasına dayalı yürütülen, Kemer Belediye Başkanlığı'nın da destek verdiği deniz kaplumbağası izleme ve koruma faaliyetleri kapsamında, sahildeki 31'inci yuva işaretlendi. Etkinliğe DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya ve diğer ilgililer katıldı.

'FARKINDALIK İÇİN BU FAALİYET YAPIYORUZ'Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün 31'inci yuvamızı bölge müdürümüz, şube müdürlerimiz, Çıralı vatandaşları gönüllülerimizle birlikte kafesleyeceğiz. Bu deniz kaplumbağası yuva etkinliğini her yıl geleneksel devam ettirmek istiyoruz. Koronavirüs nedeniyle bu yıl biraz sakin ve tedbirli olarak yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel ve neşeli şekilde kutlayacağız" diye konuştu.DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil ise "Tabiatın korunması, geliştirilmesi içerisindeki canlı yaşamla beraber gelecek nesillere sağlıklı habitatlar, sağlıklı ortam olarak aktarılması temiz bir çevre oluşturulmak adına faaliyetlerimizi son hızla sürdürüyoruz. Biz bu deniz kaplumbağaları gününde farkındalık oluşturmak, kaplumbağaların korunmasına, yaşadığı ortam olarak da habitatlar olarak da korunması, geliştirilmesine farkındalık oluşturmak amaçlı 3'üncü faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarına, üremelerine, buradan geliştikten sonra tekrar tabiata gelip yuva yaptıktan sonra yavruların denizle buluşmasına vesile olmak bakımından farkındalık oluşturmak için bu faaliyeti yapıyoruz" dedi.DENİZ KAPLUMBAĞALARINA ÖZEL ETİKETLEME Türkiye'de 21 deniz kaplumbağası yuvalama alanı olduğunu aktaran Kamil, şöyle devam etti: "Bunun da 9'u Antalya'da. Dolayısıyla bu bakımdan Antalya çok önemli bir yere sahip. Burada geçen yıl aynı tarihte yaptığımız etkinlikte 16 yuva tespit edilmişti. Bu sene 31 yuva tespit edildiğini görmekten son derece memnunuz. Yani yüzde 100'ün üzerinde artış var. Bunun da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerin, denizlerin, insan hareketliliğinin kısıtlanmasıyla olduğunu söyleyebiliriz. Bizim burada yaptığımız faaliyetler tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Ülkemizde de bir örnek teşkil ediyor. Burada gönüllü arkadaşlarımız var kooperatifte belirlenen, onlar burada vardiya usulü çalışıyor. Buradaki usulsüz müdahalelere, deniz kaplumbağalarına zarar verici sahil kullanımlarına varıncaya kadar gündüz ve akşam saatleri olmak üzere ilkeler belirledik. Bu ilkeleri belirlerken de buradaki yerel yönetimlerimiz, Kemer Kaymakamlığımız, Kemer Belediye Başkanlığımız ve biz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü olarak kıyı izleme kontrol komisyonu kurduk ilk defa ve bu komisyonun aldığı kararlarla işte bazı saatlerden sonra sahile girişlerin yasaklanması, belirli bir mesafeye kadar şezlong kullanımı ve denizlerden araç gereçlerle faydalanmak yasak. Hatta burada zaman zaman burayı bilmeyen arkadaşlar araçla girdiği zaman bunlara da idari yaptırım kararıyla muhatap oluyorlar. Ayrıca burada jandarma teşkilatımız var. Hakikatten jandarma teşkilatı en büyük paydaşımız, en büyük faydayı oradan görüyoruz."

Rıza Kamil, deniz kaplumbağalarının özel olarak etiketlendiğini, üzerindeki kod numarasıyla hayvanın gelişimini ve yaptıklarını takip ettiklerini de anlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen Haber
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü Haber
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla 'pes' dedirtti
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla "pes" dedirtti
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgilisiyle tatilde' haberlerine açıklık getirdi
Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Halife Hafter Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Sıla Şener Şen Sezen Aksu Hülya Avşar
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı, yüzde 100 arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 10:44:40. #1.14#
title