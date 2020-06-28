Çırak bulamayan demirci, siparişleri tek başına yetiştirmeye çalışıyor Çırak bulamayan demirci, siparişleri tek başına yetiştirmeye çalışıyor Çekicin sapına tükürdüğü günden beri sanatı için mücadele ettiğini söyleyen Mehmet Ocak, mesleğini beğenmeyen gençlere sitem etti Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tapan Tankerli mahallesinde yarım asrı aşkındır demircilik...

Çırak bulamayan demirci, siparişleri tek başına yetiştirmeye çalışıyor

Çekicin sapına tükürdüğü günden beri sanatı için mücadele ettiğini söyleyen Mehmet Ocak, mesleğini beğenmeyen gençlere sitem etti

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tapan Tankerli mahallesinde yarım asrı aşkındır demircilik yapan Mehmet Ocak, teknolojiye direnen sanatını geleceğe aktarmak için mücadele ediyor. Geçmişe ayna olan nostalji kokan dükkanında 52 yıldır demircilik yapan Mehmet Ocak, ocak duvarına yazdığı siparişleri kurban bayramına yetiştirebilmek için tek başına çalışıyor.

Yeni nesil gençlerin yoğun emek gerektiren bu işi beğenmediğini ve tercih etmediğinin altını çizen Ocak, "1968 yılın da okulu bitirdikten sonra çekicin sapına tükürdük o gün bugündür devam ediyorum" dedi.

Kurban bayramı öncesi satır ve bıçaklar için yoğun sipariş aldığını kaydeden Ocak, "68 yılında okulu bitirdik çekicin sapına tükürdük o gün bugündür devam ediyorum. Ben ikinci kuşağım. Babam çobanlık yaparak öğrenmiş şimdi ben devam ediyorum. Balta, satır, keser, tarım işlerinde kullanılan malzemeleri üretiyorum. Teknoloji geliştikçe bizde zor günler yaşıyoruz. Teknolojiden önce ocakta döverek yapıyoruz. Teknoloji geliştikçe iş kolaylaştı ama meslek bitti. Kolaylaştıkça heves eden olmadı. Yeni nesil söyleyince o abdal mesleği diyor. Mesleğin abdalı olur mu? Sen nereden para kazanıyorsan orada mücadele edeceksin" diyerek meslek beğenmeyen gençlere de sitem etti.

"İş çok ama çırak bulamıyorum" diyen Mehmet Ocak, "Adana'dan ve çevresinden sipariş alıyorum. Telefonla siparişleri alıyorum. Siparişler, kurban bayramı öncesi yoğunluk var. Kurbanlık kesme yüzme bıçağı satır ihtiyacı var. Ocağın üzerine siparişlerimi alıyorum. Bu mesleğin geleceği yok bitti. Biz son ustalarız. İlkokul seviyesindeki çocuklarımıza bu sanat ileri düzeye götürecek ders olmalı. Başkasının bıçağını tamir ederken zorlanıyorum, ama kendi bıçağımı seri tamir ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA