ÇIRAĞINI İŞE DÖNMESİ İÇİN İKNA ETMEK İSTERKEN CAMDAN DÜŞEN BERBERİN ÇENESİ KIRILDI
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ÇIRAĞINI İŞE DÖNMESİ İÇİN İKNA ETMEK İSTERKEN CAMDAN DÜŞEN BERBERİN ÇENESİ KIRILDI

Kağıthane'de berber çırağı ustasıyla tartışıp eve gitti.

ÇIRAĞINI İŞE DÖNMESİ İÇİN İKNA ETMEK İSTERKEN CAMDAN DÜŞEN BERBERİN ÇENESİ KIRILDI
12.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:36

Kağıthane'de berber çırağı ustasıyla tartışıp eve gitti. Usta, çırağın işe dönmesi için evine gidince çırak kendini evin odasına kilitledi. Çırağın odada kendine zarar verebileceğini düşünen berber odanın camından çırağın olduğu odaya geçmek isterken camdan düştü. Çenesi kırılan berber ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. Nurtepe'de berber dükkanı sahibi 28 yaşındaki Kadir Kese öğle saatlerinde yanında çalışan 13 yaşındaki çırağı ile tartıştı. Tartışma sonra yemek için eve giden çırak işe dönmedi. Bunun üzerine çırağın evine giden Kese, kendini evin bir odasına kilitleyen çırağını işe dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Çırağın karşılık vermemesi üzerine, usta çırağının kendine zarar verebileceğini düşünerek odanın camından çırağın bulunduğu odaya geçmek istedi. Camdan diğer odaya geçmek isterken balkondaki çamaşır ipine tutunan Kadir Kese ipin bağlı olduğu demirin yerinden çıkması sonucu 1'inci kattan beton zemine düştü. Olayı haber alıp koşarak gelen Kese'nin babası ambulans gelene kadar yerde yaralı halde yatan oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Kadir Kese'nin çenesinin kırıldığı belirlendi. Kese hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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