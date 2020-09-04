ÇIRAĞAN CADDESİ'NDE ASIRLIK AĞACIN KIRILAN DALI TAKSİ DURAĞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ
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ÇIRAĞAN CADDESİ'NDE ASIRLIK AĞACIN KIRILAN DALI TAKSİ DURAĞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacından kopan parça önce taksi durağına ardından bir otomobilin üzerine düştü.

04.09.2020 11:46 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:53

Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacından kopan parça önce taksi durağına ardından bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine trafik kontrollü olarak sağlandı.

Çırağan Caddesi'nde asırlık çınar ağacının dalı saat 10.00 sıralarında büyük bir gürültüyle gövdesinden koptu. Kopan parça önce taksi durağının çatısına ardından da park halindeki otomobilin üzerine ve yola düştü. Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri caddenin trafiğini kontrollü olarak sağladı.

Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken taksi durağının çatısı ve bir otomobilde hasar oluştu. Olay sırasından taksi durağında olan Mustafa Horasan Deprem oldu zannettik bir kütürtü koptu. Ağaç devrildi ama Allah'tan kimse geçmiyordu. Çok büyük tesadüf. Taksi durağı ve araç kurtardı diğer arabayı. Burada çok yoğun bir yaya geçişi oluyor. Sabah saati olduğu için Allah'tan kısmet yani, kimseye bir şey olmadı diye konuştu. İtfaiye ekipleri tarafından kopan parça kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı ve cadde trafiği normale döndü.

ÇIRAĞAN CADDESİ'NDE ASIRLIK AĞACIN KIRILAN DALI TAKSİ DURAĞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaynak: DHA

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