Cipte yakılan iş insanının oğluna 22 yıl hapis cezası

03.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:11

İZMİR'de iş insanı Cihat Murat Öğüt'ü (55) öldürdükten sonra cesedini cipinin içinde yaktıkları iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan eşi Öznur Öğüt (46) 3 yıl, büyük oğlu Mehmet Hadi Öğüt 4 yıl 6 ay, küçük oğlu Batuhan Ata Öğüt (19) ise 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Torbalı'da geçen yıl 15 Nisan günü, ormanlık alanda ateşe verilen 35 TTG 35 plakalı cipin içinde iş insanı Cihat Murat Öğüt'ün yanmış cesedi bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G., babalarını evde ilaçla zehirleyerek öldürüp, halıya sardıkları cesedini ciple ormanlık alanda yaktıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. C.G., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anne Öznur Öğüt ve oğulları hakkında ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, C.G. hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama esnasında anne Öznur Öğüt tahliye edildi.

İzmir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar Öznur Öğüt, C.G. ve ölenin kardeşi Fatma Bahar Narin, annesi Hatice Öğüt ile taraf avukatları katıldı.'BOŞANSAYDILAR, ÖLDÜRMESEYDİLER'Duruşmada ölen iş insanının kardeşi Fatma Bahar Narin söz alarak, "Batuhan boğazını sıkarak öldürdüğünü söylüyor. Kardeşim kendisini hiç savunmadı mı? Kardeşim ölüme mi teslim oldu? Boşansaydılar, öldürmeseydiler" dedi. Narin'in avukatı da, eylemin tasarlanarak işlendiğini savundu. Babasını öldürdüğü iddia edilen Batuhan Ata'nın avukatı, olayda tasarlama olmadığını belirterek, "Olay günü baba, anneye saldırıyor ve anneye yapılan saldırı hafif bir saldırı değil. Anne Öznur'un o anda saçlarından oluk oluk kan akıyor. Annesini o halde gören bir insanın tepki vermesi iç güdüdür. Bu olayın boğuşma sonucu olduğu bellidir. Bu olay meşru savunma hakkının kullanılmasıdır" dedi.Tutuklu sanık Batuhan Ata Öğüt ise, "Olay olduktan sonra geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle olmasaydı. Ben bu vicdan azabıyla ömür boyu yaşayacağım. Çok üzgünüm, çok pişmanım" diye konuştu.'YILLARCA DAYAK YEDİM, BABAMIN YANINDA NEFESİMİ TUTARDIM'Tutuklu sanıklardan Mehmet Hadi Öğüt de "Ben yaşadığım şeylere artık dayanamıyorum. Söylediğim, yaptığım her şey kardeşim Batuhan'ı korumak içindi. Yaşanan her şeyi olduğu gibi anlattım. Ben de annemi korumak istedim ama babama karşı gelecek cesarete hiç bir zaman sahip olamadım. Bugün bile babamın nasıl öldüğünü bilmiyorum. Annem kanlar içinde yerdeydi. Kaçmak istedim, dona kaldım. Annemin öldüğünü sandım. Ben yıllarca babamdan dayak yedim. Kimseye anlatamadım. Babam annemi öldüresiye döverdi, anlatamazdım. Kardeşim annemi korumaya çalışırken babamı öldürdü. Babam kızmasın diye onun yanında nefesimi tutardım. Ben kimseyi öldürmedim" dedi.'KEŞKE O GÜN BEN ÖLSEYDİM'Tutuksuz sanık anne Öznur Öğüt, "Keşke o gün ben ölseydim de çocuklarım burada olmasalardı. Benim ocağıma ateş düştü. Defalarca ayrılmaya kalktım, hep şiddet gördüm. Ailesi de bu duruma göz yumdu. Benim çocuklarım katil değil. Biten bir hayat varsa benim ve çocuklarımındır" diye konuştu.Tutuksuz sanıklardan C.G. de, delilleri karartmadığını söyleyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Batuhan Ata Öğüt'ün 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına, Mehmet Hadi Öğüt'ün 'suç delillerini yok etme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla tahliyesine, Öznur Öğüt'ün ise aynı suçtan 3 yıl, C.G.'nin de aynı suçtan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA