Cipte silahla öldürülenler ile intihar eden kişinin cenazeleri alındı

Hastane morg önü görüntü Cenaze yakınlarının görüntüsü Cenazelerin morgdan çıkarılması Yakınlarının sinir krizi geçirmesi Cenaze araçlarının gidişi ANTALYA - Antalya'da cipte silahla vurularak öldürülenler ile aynı silahla intihar eden 3 kişinin kişinin cenazeleri, yakınları tarafından adli...