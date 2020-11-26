Cipte silahla öldürülenler ile intihar eden kişinin cenazeleri alındı
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Cipte silahla öldürülenler ile intihar eden kişinin cenazeleri alındı

26.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:42

Hastane morg önü görüntü Cenaze yakınlarının görüntüsü Cenazelerin morgdan çıkarılması Yakınlarının sinir krizi geçirmesi Cenaze araçlarının gidişi ANTALYA - Antalya'da cipte silahla vurularak öldürülenler ile aynı silahla intihar eden 3 kişinin kişinin cenazeleri, yakınları tarafından adli...

Hastane morg önü görüntü

Cenaze yakınlarının görüntüsü

Cenazelerin morgdan çıkarılması

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Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Cenaze araçlarının gidişi ANTALYA - Antalya'da cipte silahla vurularak öldürülenler ile aynı silahla intihar eden 3 kişinin kişinin cenazeleri, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.

Cipte silahla öldürülenler ile intihar eden kişinin cenazeleri alındı
Cipte silahla öldürülenler ile intihar eden kişinin cenazeleri alındı
Cipte silahla öldürülenler ile intihar eden kişinin cenazeleri alındı
Cipte silahla öldürülenler ile intihar eden kişinin cenazeleri alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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