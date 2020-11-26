Cipte silahla öldürülenler ile intihar eden kişinin cenazeleri alındı
26.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:42
Hastane morg önü görüntü Cenaze yakınlarının görüntüsü Cenazelerin morgdan çıkarılması Yakınlarının sinir krizi geçirmesi Cenaze araçlarının gidişi ANTALYA - Antalya'da cipte silahla vurularak öldürülenler ile aynı silahla intihar eden 3 kişinin kişinin cenazeleri, yakınları tarafından adli...
Cenaze yakınlarının görüntüsü
Cenazelerin morgdan çıkarılması
Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
Cenaze araçlarının gidişi ANTALYA - Antalya'da cipte silahla vurularak öldürülenler ile aynı silahla intihar eden 3 kişinin kişinin cenazeleri, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş