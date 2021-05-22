Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi

Son dakika haberler: Ağrı'da gülümseten görüntüler.

Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi

AĞRI - Ağrı'da, çocuklarla oynayan köpeğin uzatılan cipsleri yemesi gülümsetti.

Ağrı'nın merkeze bağlı Hacısefer Köyü'nde, güneşli havanın tadını çıkarmak için bahçeye çıkan çocuklar yanlarına yaklaşan köpeği görünce oynamaya başladı. Çocuklardan birinin elinde olan cips paketinden çıkardığı cipsi köpeğe uzatması üzerine iştahla verilenleri yiyen köpek ortaya renkli görüntüler çıkardı. Köpeğin sevimli hareketleri ile eğlenen çocuklar ise gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan