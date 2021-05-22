Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi
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Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ağrı'da gülümseten görüntüler.

Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi

AĞRI - Ağrı'da, çocuklarla oynayan köpeğin uzatılan cipsleri yemesi gülümsetti.

Ağrı'nın merkeze bağlı Hacısefer Köyü'nde, güneşli havanın tadını çıkarmak için bahçeye çıkan çocuklar yanlarına yaklaşan köpeği görünce oynamaya başladı. Çocuklardan birinin elinde olan cips paketinden çıkardığı cipsi köpeğe uzatması üzerine iştahla verilenleri yiyen köpek ortaya renkli görüntüler çıkardı. Köpeğin sevimli hareketleri ile eğlenen çocuklar ise gülümsetti.

Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi
Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi
Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi
Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi
Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi
Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi
Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi
Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi
Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi
Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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Son dakika haberleri: Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi - Haberler
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