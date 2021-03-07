Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: "İzledikçe gülüyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: "İzledikçe gülüyorum"

07.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:06

Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: "İzledikçe gülüyorum" Rüzgarla hareket eden cips standı peşine marketçiyi ve oğlunu taktı Antalya'da iş yerinin önündeki cips standı rüzgar nedeniyle sürüklenen market sahibi Hamza Akyel, "Allah'tan yoldan araç geçmiyordu ucuz atlattık, görüntüleri...

Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: "İzledikçe gülüyorum"

Rüzgarla hareket eden cips standı peşine marketçiyi ve oğlunu taktı

ANTALYA - Antalya'da iş yerinin önündeki cips standı rüzgar nedeniyle sürüklenen market sahibi Hamza Akyel, "Allah'tan yoldan araç geçmiyordu ucuz atlattık, görüntüleri izledikçe gülüyoruz" dedi.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir marketin önündeki cips standının devrilmeden metrelerce sürüklenmesi ve arkasından vatandaşların koşması güvenlik kamerasına yansıdı. Yola devrilen standın sosyal medyada paylaşılması ise izleyenleri gülümsetti.

Market sahibi Hamza Akyel, sabah saatlerinde yaşanan olayla ilgili olarak, "O sırada içeride müşteri vardı. Müşteriyle ilgileniyordum. Dışarıda hafif bir esinti vardı, cips standı hareket etmeye başladı. Oğluma koş deyinceye kadar stand ilerledi ve yola çıktı. Daha sonra yolun ortasına devrildi. Allah'tan o sırada yoldan geçen bir araç yoktu. İnsanlara, arabaya zarar verebilirdik, ucuz kurtulduk. Cips paketleri de patladı. Şimdi standı bağladık hareket etmesin diye" diye konuştu.

Akyel, kamera kayıtlarını izleyince kendisinin de güldüğünü belirterek, "Görüntüleri izleyince kendi kendime gülüyorum. Şaka amaçlı sosyal medyada paylaşıldı. Çok şükür küçük atlattık olayı" dedi.

Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: 'İzledikçe gülüyorum'
Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: 'İzledikçe gülüyorum'
Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: 'İzledikçe gülüyorum'
Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: 'İzledikçe gülüyorum'
Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: 'İzledikçe gülüyorum'
Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: 'İzledikçe gülüyorum'
Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: 'İzledikçe gülüyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Lady Gaga Murat Balcı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Caner Erkin Ersun Yanal Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: "İzledikçe gülüyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:06:19. #1.14#
title