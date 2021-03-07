Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: "İzledikçe gülüyorum"

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Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: "İzledikçe gülüyorum"

Rüzgarla hareket eden cips standı peşine marketçiyi ve oğlunu taktı

ANTALYA - Antalya'da iş yerinin önündeki cips standı rüzgar nedeniyle sürüklenen market sahibi Hamza Akyel, "Allah'tan yoldan araç geçmiyordu ucuz atlattık, görüntüleri izledikçe gülüyoruz" dedi.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir marketin önündeki cips standının devrilmeden metrelerce sürüklenmesi ve arkasından vatandaşların koşması güvenlik kamerasına yansıdı. Yola devrilen standın sosyal medyada paylaşılması ise izleyenleri gülümsetti.

Market sahibi Hamza Akyel, sabah saatlerinde yaşanan olayla ilgili olarak, "O sırada içeride müşteri vardı. Müşteriyle ilgileniyordum. Dışarıda hafif bir esinti vardı, cips standı hareket etmeye başladı. Oğluma koş deyinceye kadar stand ilerledi ve yola çıktı. Daha sonra yolun ortasına devrildi. Allah'tan o sırada yoldan geçen bir araç yoktu. İnsanlara, arabaya zarar verebilirdik, ucuz kurtulduk. Cips paketleri de patladı. Şimdi standı bağladık hareket etmesin diye" diye konuştu.

Akyel, kamera kayıtlarını izleyince kendisinin de güldüğünü belirterek, "Görüntüleri izleyince kendi kendime gülüyorum. Şaka amaçlı sosyal medyada paylaşıldı. Çok şükür küçük atlattık olayı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı