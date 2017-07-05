Cips poşetinden vida çıktı

Anne Ayşegül Bilir:

"Çocuklar cips yerken ben de almak istedim. O ara yaklaşık 2 santimetre boyunda makine vidası gördüm"

"Vidanın kendi makinelerine ait olduğunu kabul ettiler. Labaratuvarda yeniden incelenecek"

Melike Bilir:

"Artık cips yemeye korkuyorum"



ADANA - Adana'da iki kardeşin aldığı cips poşetinin içinden 2 santim boyunda vida çıktı. Aile firmaya dava açmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesinde yaşayan ev kadını Ayşegül Bilir kayınvalidesine gezmeye giderken bakkaldan çocuklara bir kaç paket cips alıp Bilir Tufan ve Melike Bilir isimli çocuklarıyla kayınvalidesine geldi. Çocuklar burada cipsin bir paketini açıp hem oyun oynamaya hem de cips yemeye başladı. O sırada anne Bilir'in de canı cips isteyince paketin içinden cips aldı. Bu sırada Bilir, paketin içinde 2 santimetre makine vidası olduğunu fark etti. Hemen paketi çocukların elinden alıp cips yememeleri konusunda da uyardıktan sonra çocukların zehirlenmemesi için de yoğurt verdi. Daha sonrada yetkilileri arayıp cips paketinin içinden vida çıktığını söyledi. Bir kaç gün sora Bilir ailesine gelen bir yetkili tutanak karşılığında vidayı incelemek üzere aldı.

"Çocuklarımın psikolojisi bozuldu"

Aradan 10 gün geçmesine rağmen hala firmanın dönüş yapmadığını belirten Bilir, "Sonuç ne oldu hiç bilmiyoruz. Ürünü teslim alan kişi vidanın kendi makinelerine ait olduğunu belirtti ama yine de kendi laboratuvarlarında vidanın inceleceğini söyledi. Bir avukatımız var ve dava açmayı görüşüyoruz" dedi.

Cipsin içinden vida çıkmasının çocukları etkilediğine dikkat çeken Bilir şöyle devam etti:

"O gün vidanın çıkmasının ardından ürünleri kapattım kaldırdım. Akşamında bir mide bulantısı ve ateş oldu ama ben pek önemsemedim. Büyük bir paket değil sonuçta 119 gramlık bir paketti. Sadece yarısı yenmişti ve gıda zehirlenmesine gidecek kadar bir şey olmadı, hafif derecede hissettik, onu da yoğurt ve ayran vererek geçiştirdik. Çocuklar, bir daha o firmanın cipsini alıp yemeyiz diyorlar, şuan korkuyorlar. Bir çekingenlik var cips yerken ve benim oğlum hiçbir şekilde o cipsi yemem diyor. O cipsi yedikten sonra hadi ben ölürsem diyor. Psikolojik olarak etkilenmiş durumda. O acı olan cipsi oyun oynamak için sürekli olarak alırlar ama şuan ikisi de çekiniyorlar."

Melike Bilir ise cips yemeye çekindiğini ve korktuğunu anlatarak, "Cipsi seviyordum ama artık yemek istemiyorum. Vidayı annem gördü, görmese yerdik" diye konuştu.