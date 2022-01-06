Cips poşetinden uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cips poşetinden uyuşturucu çıktıKAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun yanındaki cips poşetinden 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun yanındaki cips poşetinden 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada S.H.A .'nın kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Bilgi üzerinde harekete geçen ekipler; şahsın yolculuk yaptığı otobüsü tespit edilerek operasyon düzenledi. Ekipler; S.H.A.'nın yanında bulunan cips poşeti içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. S.H.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

Miras yüzünden çıkan akraba kavgasında 3 kişinin öldüğü anlar kamerada

Miras yüzünden çıkan akraba kavgasında 3 kişinin öldüğü anlar kamerada

 Babadan oğluna kebap içinde uyuşturucu servisi! Kuryeyi durduran ekipler, büyük tezgahı ortaya çıkardı

Babadan oğluna kebap içinde uyuşturucu servisi! Kuryeyi durduran ekipler, büyük tezgahı ortaya çıkardı

 Parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı

Parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title