Cips paketlerinden esrar çıktı
14.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:59
MALATYA'da polis, cips paketlerine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'da polis, cips paketlerine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli bir kişinin elindeki poşette 2 cips paketine gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN