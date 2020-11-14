Cips paketlerinden esrar çıktı

MALATYA'da polis, cips paketlerine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da polis, cips paketlerine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli bir kişinin elindeki poşette 2 cips paketine gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN