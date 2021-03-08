Cips paketinden uyuşturucu çıktı
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Cips paketinden uyuşturucu çıktı

08.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:37
Cips paketinden uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre R.B.'nin İstanbul'dan otobüs ile uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda cips poşeti içerisinde 273 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca M.K. ve A.O.A.'nın Adana'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şahısların kullanmış olduğu araç tespit edilerek Niğde yolu uygulama noktasında araç alındı. Araçta yapılan aramalarda gösterge paneli arkasına zulalanmış 70 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 2 olayda yakalanan 3 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Cips paketinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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