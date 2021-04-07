Cips paketinde uyuşturucu sevk etmek isterken Manisa'daki terminalde yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı
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Cips paketinde uyuşturucu sevk etmek isterken Manisa'daki terminalde yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Cips paketinde uyuşturucu sevk etmek isterken Manisa'daki terminalde yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı

Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde, valizlerinden cips paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen biri kadın 2 şüpheli, tutuklandı.

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Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde, valizlerinden cips paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen biri kadın 2 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'den İstanbul yönüne giden otobüsteki iki yolcunun şüpheli davranışlarda bulunduğu ihbarı yapıldı. Yolcu almak için Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminaline giren otobüsün bulunduğu bölgeye, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekibi gören şüpheliler M.C.K ile E.S, kaçmaya başladı. Terminaldeki kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin valizlerinde yapılan incelemede cips ambalajlarının içine yerleştirilmiş 709 gram metamfetamin ile 9 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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