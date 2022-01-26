Cips paketi içinde uyuşturucu madde ele geçirildi

SİİRT (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yolcu konumunda bulunan bir şahısın üzerinde cips paketi içerisine gizlediği uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesi uygulama noktasında durdurulan otobüste, yolcu konumundaki bir şahıstan cips paketi içerisinde gizlenmiş, daralı ağırlığı 540.14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT

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