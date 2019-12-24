Cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı - ESKİŞEHİR
Eskişehir'de, yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Eskişehir'de, yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde kent dışından geldiği belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde, cips kutusuna saklanmış 52,68 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ve 0,46 gram sentetik uyuşturucu ile 325 sentetik hap bulundu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.