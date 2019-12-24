Cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı - ESKİŞEHİR
Haberler » Güncel » Cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı - ESKİŞEHİR - Haber

Cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

24.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:00
Cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı - ESKİŞEHİR

'de, yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde kent dışından geldiği belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde, cips kutusuna saklanmış 52,68 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ve 0,46 gram sentetik uyuşturucu ile 325 sentetik hap bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı - ESKİŞEHİR
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler