Çipras: "Yaşanan Trajedi İçin Siyasi Sorumluluğu Üstleniyorum"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkede meydana gelen yangın felaketi ile ilgili, "Yaşanan trajedi için siyasi sorumluluğu üstleniyorum" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bakanlar Kurulu toplantısında ülkede çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği orman yangınına değindi. Çipras, "Yaşanan trajedi için siyasi sorumluluğu üstleniyorum. Siz bakanlar olarak da aynı şeyi yapmanız lazım. Bizim sorumluluklardan kaçmaya niyetimiz yok" dedi. Başbakan Çipras, kundaklama ihtimalinden de bahsetti.

Atina'nın Mati bölgesinde meydana gelen yangın sonucu ölenlerin sayısı ise 87'ye yükseldi. Hastanede tedavileri devam eden yaralı sayısının da 48 olduğu öğrenildi. - ATİNA