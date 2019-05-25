Çipras: Türkiye ve Yunanistan Ege'de bir kazadan kaçınılması gerektiğini kabul ediyor
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Yunanistan ve Türkiye’nin Ege’de yaşanabilecek bir ‘kaza’dan kaçınması gerektiğini söyledi.
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Yunanistan ve Türkiye'nin Ege'de yaşanabilecek bir 'kaza'dan kaçınılması gerektiği konusunda hem fikir olduğunu söyledi.
Devlet televizyonu ERT'ye bir röportaj veren Çipras, Sibiu'daki son gayrı resmi Avrupa Konseyi toplantısında, 'tüm Avrupalı liderlerin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne desteklerini ve Türkiye'nin petrol arama bölgesindeki 'yasa dışı eylemlerine' karşı olduklarını belirttiğini' ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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